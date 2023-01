Ausrutscher rasch reparieren

Paderborn

Das unerfreuliche 88:93 gegen die Sparkassen-Stars Bochum hat bei Steven Esterkamp lange nachgehallt. Der am Samstag noch nicht ganz genesene Headcoach der Uni Baskets Paderborn, der so ein zweites Mal binnen vier Tagen den Rückschlag nur am Livestream mitverfolgen konnte, nahm seine beiden Assistenten Florian Held und Claus Reinsberger in Schutz.