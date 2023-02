Baskets stoppen Negativserie

Paderborn

Die Negativserie der Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ist gestoppt. Maßgeblichen Anteil am 81:77 (19:20, 17:19, 25:17, 20:21)-Sieg im Heimspiel über die Nürnberg Falcons hatte der nachverpflichtete amerikanische Guard George Brock, dessen Spielberechtigung am Mittag perfekt war.

Von Jörg Manthey