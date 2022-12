Bleibt Steven Esterkamp bei den Uni Baskets?

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben in der 2. Basketball-Bundesliga ProA am letzten Spieltag vor dem Weihnachtsfest Heimrecht. Und damit das Privileg, am Donnerstag ab 20 Uhr im Sportzentrum Maspernplatz gegen die Artland Dragons Quakenbrück ein „Homecoming Game“ auszurichten.

Von Jochem Schulze