Center Brad Greene verabschiedet sich

Der 24-jährige US-Amerikaner wechselt in die österreichische Bundesliga zum Traditionsclub Bulls Kapfenberg. Greene überzeugte in seinem Jahr bei den Ostwestfalen als „Big Man“ mit einer enormen Physis und Präsenz unter den Körben und zeigte sich sehr treffsicher.

Der gebürtige Kalifornier machte bereits an der heimischen Highschool als Junior auf sich aufmerksam. An der University of California in Irvine setzte sich seine Erfolgsgeschichte fort: Nach seinen beeindruckenden Statistiken in seiner erfolgreichsten Saison 2020/21 wurde er von der Big West Conference BWC als „Defense Player Of The Year“ ausgezeichnet und für das BWC All-Tournament nominiert. Kein Wunder, besitzt Greene mit 2,11 Meter Körpergröße und 122 Kilogramm Gewicht nicht nur die passende Physis für einen durchschlagskräftigen Center, sondern überzeugt auch mit Leistung: In seinem Rookie-Jahr für die Uni Baskets Paderborn erzielte Greene in der regulären Saison pro Spiel starke 12.5 Punkte, 7.8 Rebounds und 0.9 Blocks – bei durchschnittlich rund 21 Minuten Spielzeit. Lohn hier: Die Auszeichnung als bester Offensivrebounder der ProA-Liga.

Bester Offensivrebounder der ProA

Nicht nur Baskets-Headcoach Steven Esterkamp ist überzeugt, dass Greene eine große Basketballkarriere vor sich hat: „Brad war in der vergangenen Saison eine wichtige Stütze für uns und unseren Play-off-Einzug. Er hat sich im Laufe der Saison sehr gut entwickelt und ich freue mich sehr über seine neue Chance in Österreich. Ich danke ihm für seine hohe Professionalität und seine harte Arbeit während seiner Zeit bei uns und wünsche ihm für seine weitere Karriere nur das Beste. Ich bin mir sicher, dass wir noch viel von ihm hören werden.“

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer wird Greene in allerbester Erinnerung behalten: „Wir können einfach froh sein, dass Brad vergangene Saison für uns gespielt hat. Er hat sich bei uns unfassbar gut entwickelt: Nach einem eher zurückhaltenden Start hat er einen echten Schub bekommen. Für die kommende Saison haben wir die Position unterm Brett mit unseren deutschen Big Men wieder anders gelöst und sind mit Marten Linßen, Lars Lagerpusch und Aaron Kayser unter den Körben weiterhin überzeugend aufgestellt. Natürlich sind wir traurig, dass wir Brad nicht halten konnten. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass ein Spieler seiner Klasse eine Spielzeit lang ein wichtiger Teil unseres erfolgreichen Teams war. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Baskets setzen auf deutsche Big Men

Brad Greene selbst bedankte sich zum Abschied bei den Verantwortlichen und den Fans der Uni Baskets: „Ich möchte mich bei Coach Esterkamp und den Uni Baskets Paderborn bedanken, dass sie mir die Chance gegeben haben, meine Profikarriere in der vergangenen Saison hier zu starten. Ich habe die Zeit mit diesem tollen Team und mit der unvergleichlichen Atmosphäre in der Maspernhalle wirklich genossen.“