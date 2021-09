Badu Isaiah Melbourne Buck dürfte den 19. September 2021 immer in warmer Erinnerung behalten.

Tradition nach einem Sieg: Kapitän Badu Buck (Nummer 2) stimmt das erste „Pa-der-born“ der neuen Saison an.

Zum ersten Mal führte der 22-Jährige die Uni Baskets Paderborn am Samstag als Mannschaftskapitän an und durfte am Ende eines gelungenen Basketballabends auch das beliebte „Pa-der-born“ anstimmen. „Das ist sehr besonders für mich“, bekannte Badu Buck hinterher. „Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis und stolz auf die Mannschaft. Wir werden zusammen noch sehr viel Spaß haben.“