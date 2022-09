„Das wird extrem komisch“

Paderborn

Rasches Wiedersehen mit Peter Hemschemeier: Der 18-Jährige, der seiner Heimat Paderborn im Sommer den Rücken gekehrt, sich dem BBL-Klub BG Göttingen angeschlossen und dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat (ein großer Vertrauensvorschuss in seine Fähigkeiten), wird am Abend mit seinen „Veilchen“ in der Maspernhalle erwartet. Dieses Testspiel ist zugleich der erste Auftritt der „neuen“ Uni Baskets vor den heimischen Fans. Da sollte die Neugier groß genug für einen stattlichen Besuch sein.

Von Jörg Manthey