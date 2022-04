Der Halbfinal-Traum lebt

Die Uni Baskets Paderborn dürfen vom Einzug in das Halbfinale der 2. Basketball-Bundesliga träumen. Die Schützlinge von Steven Esterkamp setzten sich am Sonntagabend im zweiten Play-off-Viertelfinale gegen Jena hochverdient mit 100:84 (56:40) durch und glichen die Best-of-five-Serie somit aus.

Das dritte Spiel findet am Mittwoch (19.30 Uhr) in Jena statt. Am Freitag haben die Baskets im vierten Spiel ab 20 Uhr im Sportzentrum Maspernplatz erneut Heimrecht.