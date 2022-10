Die bestmögliche Reaktion

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben ihr versprochenes „anderes Gesicht“ gezeigt – und wie! Die 1281 Fans in der Maspernhalle sahen beim auch in dieser Höhe verdienten 96:65 (28:9, 18:19, 22:19, 28:18) eine in allen Belangen wie ausgewechselte Mannschaft zur Vorwoche, die die Bayer Giants Leverkusen von Beginn an zu Scheinriesen degradierte.

Von Jörg Manthey