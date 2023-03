Die Formel: Drei-Punkte-Würfe treffen = Sieg

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Verwerten die Uni Baskets Paderborn ihre Drei-Punkte-Würfe in der 2. Basketball-Bundesliga ProA hochprozentig, gewinnen sie auch das Spiel.

Buzz Anthony ist der Paderborner Spieler, der es am meisten aus der Distanz versucht. Von bislang 115 Versuchen fanden 55 das Ziel. Auch heute Abend gegen Kirchheim sollen die Dreier in der Maspernhalle fallen.

Wie zuletzt in Jena (12/23). Diese 52 Prozent waren der bisherige Saison-Topwert. Wie auch davor gegen Düsseldorf (11/24, 46 Prozent), in Bremerhaven (9/21, 43 Prozent), gegen die Artland Dragons (10/22, 45 Prozent), in Gießen (9/20, 45 Prozent) oder beim Coup gegen den damaligen Spitzenreiter Rasta Vechta (11/25, 44 Prozent). Jedes Mal flutschte es jenseits der 6,75-Meter-Linie.