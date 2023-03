Gefährliche Kellerkinder Düsseldorf und Jena

Denn nun steht ein eminent wichtiger Doppelspieltag gegen zwei Kellerkinder an, der am Freitagabend in der Maspernhalle (Hochball: 20 Uhr) gegen die Art Giants Düsseldorf beginnt. Doch aufgepasst: Der Tabellen-15. aus der Landeshauptstadt gehört mit drei Siegen in Folge zu den Mannschaften der Stunde in der ProA.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert