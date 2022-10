„Eigensinniger werden“

Um das gegen Jena so vermisste schnelle Teamplay zu forcieren, nimmt Headcoach Steven Esterkamp vor allem seine Führungsspieler in die Pflicht. Namentlich sollen Buzz Anthony und Lars Lagerpusch heute Abend (19.30 Uhr, Maspernhalle) in der 2. Basketball-Bundesliga ProA beim „Projekt Wiedergutmachung“ gegen die Bayer Giants Leverkusen das Spiel der Uni Baskets Paderborn anders pushen als zuletzt gesehen.

„Wir spielen nicht wie andere Mannschaften. Wir müssen in der Offense und Defense anders arbeiten, aggressiver, mehr zusammen, mit schnellerer Ball- und Spielerbewegung, von Anfang bis Ende. Gegen Jena war das nicht das, was ich will“, so Esterkamp. Des Trainers Appell: „Es war im ersten Spiel kein Zugriff, keine Leadership, keine Führung zu sehen. Lars muss der Käpt‘n sein und das auf dem Feld und im Training noch mehr zeigen.“ Schließlich hat er seinen Nebenleuten einiges an Erfahrungsschatz voraus, etwa 72 Partien in der easyCredit-BBL.