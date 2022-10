Ein Derby unter Freunden

In der neuen Spielzeit der 2. Basketball-Bundesliga ProA sind mit den Uni Baskets Paderborn, Phoenix Hagen, ART Düsseldorf, WWU Baskets Münster, VfL Bochum und den Bayer Giants Leverkusen gleich sechs Teams aus Nordrhein-Westfalen vertreten.

Insgesamt stehen für jede Mannschaft also zehn NRW-Derbys an. Für die Uni Baskets ist aber wohl keines wichtiger als das westfälische Duell mit Hagen. Denn die beiden Traditionsstandorte verbindet eine über Jahrzehnte gewachsene, aber stets fair ausgetragene Rivalität. Die wird erneut offenkundig, wenn die Paderborner an diesem Samstagabend um 19.30 Uhr im Sportzentrum Maspernplatz das Team von der Volme erwarten.