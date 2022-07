Kontinuität im Trainerteam der Uni Baskets Paderborn: Assistenzcoach Florian Held hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. Der 27-Jährige wird an der Seite von Headcoach Steven Esterkamp und dem zweiten „Co“ Claus Reinsberger auch in der ProA-Saison 2022/23 die strategischen Fäden mitziehen.

Florian Held stammt aus einer basketballverrückten Familie: Sein älterer Bruder Christian führte als Cheftrainer die Rostock Seawolves in der vorigen Saison zum Aufstieg in die BBL – mit dem gemeinsamen Vater Ralph Held als Co-Trainer an seiner Seite.

Nachdem er seine vielversprechende Spielerkarriere früh verletzungsbedingt beenden musste, blieb Florian Held dem Basketballsport treu und startete in Oldenburg seine Trainerlaufbahn. Danach wechselte er nach Paderborn zu den Uni Baskets. Hier sammelte er erste Erfahrungen unter Martin Krüger als Co-Trainer in der 2. Regionalliga, dann auch als Co-Trainer in der NBBL. In der Saison 2020/21 hospitierte er erstmals im ProA-Team unter Headcoach Esterkamp, im September 2021 wurde er offiziell Assistant Coach der Uni Baskets.

In Paderborn fühlt sich der gebürtige Trierer mittlerweile fast heimisch: „Ich freue mich sehr darauf, in der kommenden Saison wieder als Assistant Coach bei den Uni Baskets zu arbeiten. Ich habe schon unglaublich viel von Steven gelernt und bin froh, dass das so bleibt. Ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich mit dem neuen Team wieder loslegen und auf dem Erfolg der vergangenen Saison aufbauen können!“

Auch Steven Esterkamp ist happy: „Florian und ich haben eine sehr, sehr gute Verbindung zueinander aufgebaut. Wir ergänzen uns perfekt! Als Assistant Coach ist er ein wichtiger Baustein unserer gesamten Spielphilosophie geworden. Florian hat einen großen Anteil an unserem Einzug in die Play-offs. Er macht mich jeden Tag zu einem besseren Trainer!“

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer reiht sich ein. „Wir sind sehr froh, dass wir Florian Held ein weiteres Jahr als Co-Trainer verpflichten konnten. Er ist ein junger, talentierter Coach und hat sich sehr gut entwickelt. Unserem Headcoach hält er mit seiner Arbeit und seinem Engagement unfassbar gut den Rücken frei. Florian, Steven und Claus Reinsberger ergänzen sich richtig gut.“ Meyer ist überzeugt, „dass seine Entwicklung hin zu einem richtig guten Trainer auch in der neuen Saison anhalten wird und die Uni Baskets Paderborn von seinem Know-how profitieren.“