Erfolgs-Gen inklusive

Marcus Anderson kommt als mehrfach ausgezeichneter „Defensive Player of The Year“ nach Paderborn.

In seiner Heimat konnte sich der 1,91 Meter große und 84 Kilogramm schwere Guard während seiner College-Zeit mehrfach als „Defensive Player of The Year“ auszeichnen und diverse Titel holen. Zuletzt stand Anderson in den Finals des CEBL Championship Weekend 2022.

Geboren in Brampton (Ontario/Kanada), wuchs Marcus Anderson in einer sehr sportlichen Familie auf: Sein Vater Everton Anderson ist ein ehemaliger 100- und 200-Meter-Sprinter, der international für Kanada antrat. Der Neue der Uni Baskets begann im Alter von etwa fünf Jahren mit dem Basketballspielen. Bereits als Jugendlicher baute er sich an der St. Edmund Campion Secondary School in seinem Heimatort einen Ruf als Gewinner und unerbittlicher Verteidiger auf.

An der Carleton University in Ottawa (Ontario) machte er diesem Ruf weiter alle Ehre: In seinen fünf Jahren für die Carleton Ravens entwickelte sich Anderson zu einem der besten Verteidiger des Landes, gewann vier Meisterschaften und machte die Ravens jeweils zum besten Ontario University Athletics (OUA) Defensivteam. Logische Konsequenz: Er wurde 2017/18 und 2018/19 zum U SPORTS und OUA „Defensive Player of the Year“ gewählt. Nach dem U SPORTS National Champion 2020-Titel wechselte Anderson zu den Guelph Nighthawks in die Canadian Elite Basketball League CEBL. In der zurückliegenden Saison spielte er für Windsor Express in der Canadian National Basketball League und zuletzt für die Scarborough Shooting Stars, mit denen er erst kürzlich in den Finals des CEBL Championship Weekend stand. Seine kombinierten Stats in 2021/22: 26 Spiele mit durchschnittlich 23:09 Minuten, 6.7 Punkten, 3.0 Assists, 4.1 Rebounds und 1.1 Steals pro Begegnung.

Für Uni Baskets-Headcoach Steven Esterkamp ist Anderson ein entscheidender Baustein seiner Spielphilosophie, die neben einer schnellen, flexiblen Offensive nicht zuletzt auch auf eine durchsetzungsstarke, intensive Verteidigung setzt: „Marcus ist ein Spieler mit einem defensiv orientierten Mindset, der zu jeder Gelegenheit mit sehr hoher Intensität spielt. Er wird ein wichtiger Faktor für uns in der Defensive sein und auch seine Stärken als Führungsspieler ausspielen. Während seiner Zeit am College hat Marcus mehrere Meistertitel gewonnen: Ich erwarte, dass er diese Siegermentalität auch bei uns für die Uni Baskets Paderborn einbringen wird!“

Uni Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer sieht Anderson ebenfalls als ideale Ergänzung zu den bisherigen Importspielern: „Wir sind sehr froh, dass wir mit ihm für den letzten noch zu besetzenden Spot zeitnah eine optimale Lösung gefunden haben. Wir waren uns schnell einig und sind überzeugt, mit ihm einen weiteren erfolgshungrigen Spieler zu den Baskets gelotst zu haben. Ein gewisses Erfolgsgen ist bei ihm anscheinend vorhanden. Er wird diese ganze gesammelte Energie mit nach Paderborn bringen.“

Marcus Anderson hat sich für seine erste Station außerhalb seines Heimatlandes Kanada eine ganze Menge vorgenommen: „Ich freue mich sehr darauf, in Paderborn zu spielen! Dies ist meine erste Saison im Ausland. Deswegen bin ich wirklich dankbar für die Möglichkeit, in einem traditionsreichen Club spielen zu können, der in den vergangenen Jahren immer erfolgreicher wurde. Mein oberstes Ziel ist es, gemeinsam im Team mit allen Mitteln eine Meisterschaft in die Stadt zu holen. Ich freue mich darauf, mit meinen neuen Mannschaftskameraden auf dem Platz zu stehen und viel Spaß zu haben!“