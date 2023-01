Ersatzgeschwächte Uni Baskets zeigen Charakterstärke

Marcus Anderson (am Ball) übernahm in einer kniffligen Phase beim Stand von 75:75 Verantwortung und punktete zweimal zum 79:75. Zu seinen zehn Punkten gesellten sich noch sechs Assists und acht Rebounds. Der Kanadier war zurecht Paderborns „Player of the game“ in Düsseldorf.

Foto: IMAGO/Norbert Schulz