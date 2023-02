George Brock gibt den Uni Baskets das gute Gefühl zurück

Leichtfüßig, kreativ, ein Instinktspieler offensiv wie defensiv: George Brock ist einer, der ob seiner Spielweise das Zeug zum Publikumsliebling in der Maspernhalle hat. Und fraglos auch einer, der mit seinen Qualitäten die Uni Baskets Paderborn für die restliche Saison in der 2. Basketball-Bundesliga ProA voranbringen und unberechenbarer machen kann.

In seinen ersten 17:43 Minuten Einsatzzeit zeigte der ballgewandte Mann aus New Orleans beim 81:77-Heimsieg über die Nürnberg Falcons, dem erst vierten in dieser Saison, allerlei einfallsreiche Momente. „Er hat das Gefühl auf dem Feld“, sagt Headcoach Steven Esterkamp, „einen guten Wurf, und seine Geschwindigkeit ist super. Wenn Buzz Anthony auf der Bank saß, hatten wir oft Probleme. Mit George haben wir mehr Konstanz auf dieser Position“, so Esterkamp weiter.