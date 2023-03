„Eine andere Mannschaft“

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn zählen zu den eindeutigen Gewinnern des jüngsten Doppelspieltags in der 2. Basketball-Bundesliga ProA. Denn neben den Teams aus Tübingen, Dresden und Karlsruhe siegte lediglich die Mannschaft von Steven Esterkamp sowohl am Freitag (88:71 gegen Düsseldorf) als auch am Sonntag (89:83 in Jena). Neun Spieltage vor dem Ende der Normalserie hat Paderborn das Zeug dazu, zum zweiten Mal in Folge die Play-offs zu erreichen.

Von Jochem Schulze