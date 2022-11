Hürden für Paderborner BBL-Aufstieg werden immer höher

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn sind in der noch jungen Saison eine Mannschaft mit vielen Gesichtern. Am Samstagabend gegen Rasta Vechta packten Buzz Anthony und Co. ihr Sonntagsgesicht aus: Wie in der Maspernhalle der Spitzenreiter entzaubert wurde, gefiel auch den positiv überraschten Fans, die in den Wochen davor noch leidensfähig sein mussten.

Von Jörg Manthey