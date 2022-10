Immer Antworten gefunden

Steven Esterkamp wollte „den nächsten Schritt“ von seinem Team sehen, und er sollte ihn am Samstagabend beim 88:74-Auswärtserfolg in Schwenningen serviert bekommen. Zumindest „ein bisschen“, wie der Headcoach der Uni Baskets Paderborn nach dem erwartet schweren Spiel anmerkte. „Wir hatten auf beiden Seiten des Balls gute Phasen“, würdigte er Offense wie Defense gleichermaßen. „Aber wir hatten auch schlechte Phasen. Daraus gilt es zu lernen.“

Freudig erschöpft: Kapitän Lars Lagerpusch nach dem 88:74 in Schwenningen im Kreise der Sieger.

Unter dem Strich war Esterkamp natürlich zufrieden mit dem Erfolgserlebnis in der Fremde. „Auswärts zu gewinnen, ist immer schwer.“ Das dünne 29:20-Polster aus dem ersten Viertel sollte nicht mehr hergegeben werden. Schwenningen mühte sich zwar redlich, aber strukturlos. Näher als fünf Punkte sollten die „Größten im Schwarzwald“ aber nicht herankommen. Und dies offenbarte eine Qualität der Paderborner an dem Abend: Egal, was der Gegner versuchte – das Team fand immer eine gute Antwort. Und deshalb sah es zu keinem Zeitpunkt danach aus, dass die Panther die Partie noch würden drehen können. Immer wenn es drauf ankam, war die Paderborner Defense da. Und vorne saßen die Würfe, als sie gebraucht wurden.