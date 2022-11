Jens Großmann – die Konstante der Uni Baskets

Er ist die Konstante der Uni Baskets Paderborn. Als „dienstältester“ Spieler kann Jens Großmann (22), seit 2019 an Bord, diese These ungeprüft in den Raum werfen: „Nicht nur ich selbst habe mich weiterentwickelt, sondern auch der Club als Ganzes.“

Der Small Forward spielt in seiner vierten ProA-Saison in der Maspernhalle, hat in dieser Zeit sowohl an Erfahrung als auch an Muskelmasse zugelegt. „Ich habe ordentlich Krafttraining gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis die Früchte zu sehen waren“, grinst er. Heuer verteilen sich 99 Kilogramm auf 2,04 Meter Körpergröße.