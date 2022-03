Paderborn

Projekt „die Besten ärgern, Teil zwei“: Der famose 99:94-Heimerfolg über den Tabellenzweiten Medipolis SC Jena hat bei den Uni Baskets Paderborn Lust auf mehr geweckt. Diese Grundhaltung sollen am Samstagabend (19.30 Uhr) am 30. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA die Rostock Seawolves zu spüren bekommen. Auch wenn mit dem überlegenen Primus ein anderes Kaliber in der Maspernhölle erscheint.

Von Jörg Manthey