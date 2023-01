Center Martin Linßen: „Die Atmosphäre ist der absolute Hammer“

„Entwicklung“ war eine dieser Vokabeln, die in der Hinrunde der 2. Basketball-Bundesliga ProA von Steven Esterkamp oder Dominik Meyer oft strapaziert worden sind. Folglich dürften der Headcoach und der Geschäftsführer der Uni Baskets Paderborn Gefallen an der Entwicklung Marten Linßens gefunden haben, der sich zum stärksten Rebounder seines Teams aufgeschwungen hat.

Der 24-jährige Center punktete in den zurückliegenden acht Spielen nur einmal nicht zweifach, dazu gesellten sich Double-Doubles gegen Düsseldorf (12 Punkte, 19 Rebounds) und Tübingen (12 Punkte, 11 Rebounds). „Ich gewinne lieber. Für das Double-Double in Tübingen kann ich mir nichts kaufen“, erklärt Linßen, der sich riesig auf das Rückspiel an diesem Samstag (21. Januar/19.30 Uhr) gegen die Tigers Tübingen freut.