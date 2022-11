Uni Baskets vor Doppelspieltag: Meyer warnt vor dem Vorletzten

Paderborn

Freitagabend um 20 Uhr in der Maspernhalle gegen die noch sieglosen Römerstrom Gladiators Trier, am Sonntag (17 Uhr) in Kirchheim gegen zuletzt erstarkte Knights: Den Uni Baskets Paderborn bietet sich am anstehenden Doppelspieltag gegen zwei hinter ihnen platzierte Teams die große Gelegenheit, sich vorläufig in den Play-off-Rängen der 2. Basketball-Bundesliga ProA einzunisten.

Von Jörg Manthey