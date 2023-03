„Smarter Typ mit viel Potenzial“

Seit Sommer 2022 gehörte er bereits zum Kader, Ende September 2022 bestritt der just volljährig gewordene Nicolas Marty-Decker seinen ersten ProA-Einsatz im Paderborner Dress. Mit durchschnittlich 20,09 Einsatzminuten ist der Youngster nach Buzz Anthony, Marcus Anderson und Travis Jocelyn „fleißigster“ Paderborner Spieler.

Der 1,90 Meter große Shooting Guard durchlief in den vergangenen zehn Jahren sämtliche Jugendmannschaften der Uni Baskets Paderborn und sammelte auch schon internationale Erfahrung: 2019 wurde er in die chilenische U14-Auswahl berufen und spielte anschließend in weiteren Altersklassen für das südamerikanische Land. Im Januar 2023 lud ihn der Deutsche Basketball-Bund erstmals zu einem U18-Lehrgang ein.

Nicolas Marty-Decker sieht es als große Chance, die Karriere bei seinem Heimatverein fortzusetzen: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung und über das Vertrauen, dass der Verein mir gegenüber hiermit zum Ausdruck bringt. Nachdem ich seit zehn Jahren hier in Paderborn gespielt habe und immer optimal gefördert wurde, ist es ein tolles Gefühl, jetzt für die ProA unter Vertrag zu stehen. Selbstverständlich werde ich mein Bestes geben und meinen Beitrag leisten, um möglichst viele Spiele zu gewinnen und erfolgreiche Saisons zu spielen!“

Nach Meinung von Baskets-Headcoach Steven Esterkamp hat sein Schützling definitiv die richtige Entscheidung getroffen: „Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig für Nico, in Paderborn zu bleiben, damit er weiter wachsen und sich entwickeln kann. Dieses Jahr war bereits ein großer Schritt nach vorne für ihn. Er ist ein sehr guter, talentierter Spieler, der täglich hart an sich und seinen vorhandenen Fähigkeiten arbeitet und sich wirklich weiterentwickeln und gut sein will. Ich bin bisher sehr zufrieden mit ihm und wirklich froh, dass er mit seinem neuen Vertrag in Paderborn bleibt.“

Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer freut sich ebenfalls über den Entschluss des Youngsters: „Unser Präsident Jordi Perez hatte die Gespräche zur Verlängerung zum richtigen Zeitpunkt initiiert. Die Verhandlungen mit Nico und der ganzen Familie verliefen sehr harmonisch und positiv. Ich glaube, er genießt seine ProA-Zeit gerade sehr. Er hat in seiner Lebensplanung noch viel vor sich, ist aber echt ein richtig smarter und weitsichtiger Typ. Ein großartiger Spieler mit richtig viel Potenzial ist er sowieso – das hat mittlerweile ja auch der DBB gemerkt.“ Meyer betont, der Verein sei froh, „dass wir für die nächsten Jahre weiter ein bekanntes Paderborner Gesicht aus dem eigenen Nachwuchs im Kader haben werden. Wir werden ihn so gut wie möglich in seiner Entwicklung unterstützen, sportlich wie menschlich.“