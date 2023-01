Ohne Lagerpusch und Fleming: Uni Baskets auf verlorenem Posten

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben als „Angstgegner“ der Tigers Tübingen ausgedient. Nach Paderborns 73:83 vor Wochenfrist in Tübingen ging auch das flotte Wiedersehen in Paderborn an den starken Tabellenzweiten der 2. Basketball-Bundesliga ProA, der sich am Samstagabend vor 1921 Zuschauern in der Maspernhalle verdient mit 80:62 (46:29) behaupten konnte.