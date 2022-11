„Richtig schlechte Wurfquote“

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn suchen in der 2. Basketball-Bundesliga weiter nach einer konstanten Form. Das ProA-Team von Cheftrainer Steven Esterkamp verlor am Freitagabend mit dem 77:85 (39:42) gegen die zuvor sieglosen Gladiators Trier das zweite Heimspiel in Folge.

Von Jochem Schulze