Starke Verteidigung der Schlüssel

Paderborn

Big Points für die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA: Beim 87:80 (51:38)-Erfolg in Bremerhaven waren sie von Anfang an bereit und präsent und nahmen vor den anstehenden Duellen gegen das Spitzenduo Medipolis SC Jena und Rostock Seawolves ein bisschen Druck vom Kessel. Der Basketball-Zweitligist führte nahezu über die gesamte Distanz und nährte seinen Play-off-Traum

Von Jörg Manthey