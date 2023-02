Trainer-Spekulationen bei den Uni Baskets halten an

So hat „Jeep_Rich“ bereits verkündet: „Gut unterrichtete Kreise in Paderborn gehen davon aus, dass Steven Esterkamp zum Ende der Saison weg ist.“ Den Ball nahm „skarset“ direkt auf und fand das „schade“, er könne das aus Esterkamps Sicht allerdings gut verstehen. Die Fakten sehen (Stand heute) allerdings anders aus, wie Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer versichert. Dem sind die Gerüchtestreuer sehr wohl bekannt. „Das sind Möchtegern-Insider. Es ist definitiv nicht so, dass Steven schon weg ist. Am Stand der Vorwochen hat sich nichts geändert. Steven guckt sich um, wir schauen uns ebenfalls konkret nach Alternativen um und halten uns über den Stand der Dinge gegenseitig auf dem Laufenden. Alles läuft sehr freundschaftlich und offen.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert