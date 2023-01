Uni Baskets durchleben schwierigen Phase

Paderborn

Keine gute Leistung gegen die Tigers Tübingen gezeigt, die dritte Niederlage in Folge kassiert, als Tabellenneunter aus den Play-off-Rängen gepurzelt, zwei Stammspieler fallen auf unbestimmte Zeit aus, dazu die Hängepartie in Sachen Trainerverlängerung. Die Uni Baskets Paderborn sind in der 2. Basketball-Bundesliga ProA in eine schwierige Saisonphase eingetreten.