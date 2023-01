Uni Baskets fahren als Favorit nach Düsseldorf

Das Jahr 2022 ist für die Uni Baskets Paderborn mit einem Auswärtsstreich in Bremerhaven zu Ende gegangen, und genauso erfolgreich soll im Rheinland das neue Jahr willkommen geheißen werden.

Gelingt den Paderbornern der vierte Sieg in Folge?

Auf sie mit Gebrüll: Co-Trainer Florian Held, Marten Linßen, Nicolas Marty-Decker, Johannes Konradt, Travis Jocelyn und Aaron Kayser (von links) wollen im Düsseldorfer Castello ihren vierten ProA-Sieg in Folge einfahren.

Am Mittwochabend (3. Januar) um 19.30 Uhr treten die Paderborner im Castello der ART Giants Düsseldorf an. Der stark gestartete Aufsteiger ist längst im Abstiegskampf angekommen und hat seit Mitte November bloß einen Sieg in der ProA verbuchen können.