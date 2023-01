Erschreckend schwach

69:94 (38:54) in Bochum: Uni Baskets kassieren die vierte Niederlage in Folge

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn haben in der 2. Basketball-Bundesliga (ProA) mit dem 69:94 (38:54) beim VfL Bochum das vierte Spiel in Folge verloren. Das Team von Steven Esterkamp bot eine phasenweise erschreckend schwache Vorstellung und ist in dieser Verfassung definitiv kein Play-off-Kandidat.

Von Jochem Schulze