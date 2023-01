Uni Baskets sind die Angstgegner der Tiger

Mit den Tigers Tübingen verknüpfen die Uni Baskets vergnügliche Erinnerungen. In der zurückliegenden Saison der 2. Basketball-Bundesliga ProA, in der sich die hungrigen Tiger erst im Play-off-Finale von Aufsteiger Rostock stoppen ließen, waren die Paderborner das einzige Team, das Tübingen in der Hauptrunde zweimal schlagen konnte.

Am Samstag (19.30 Uhr) zum Abschluss der ersten Saisonhälfte schickt sich der reiselustige Favoritenschreck an, in der Paul Horn-Arena den nächsten Glanzpunkt zu setzen. Mit den Universitätsstädten Tübingen und Paderborn – die Rivalen weisen das identische Durchschnittsalter (22,6 Jahre) auf, ebenso die identische Durchschnittsgröße (1,96 Meter) – messen die beiden Führenden der ProA in Sachen Teambasketball ihre Kräfte. Die Tiger haben es schon auf 350 Assists gebracht, dahinter die Uni Baskets (333).