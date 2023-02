Uni Baskets verstärken sich mit George Brock

Die Uni Baskets stemmen sich gegen den Minustrend und sind bei der Fahndung nach Verstärkung fündig geworden. Bis zum Saisonende soll der flinke Guard George Brock (28) aus New Orleans mithelfen, die gebeutelten Paderborner in der 2. Basketball-Bundesliga ProA nach vier frustrierenden Niederlagen in Folge zurück in die Erfolgsspur zu hieven.

Der Neue weist bereits Europa-Erfahrung auf, spielte bis vor kurzem bei Alkar Sinj (Kroatien) und in der vorigen Saison in den Niederlanden bei Aris Leeuwarden. „Wir versuchen in Kooperation mit den Behörden alles Menschenmögliche, um ihn für Samstag spielfähig zu bekommen“, sagt Geschäftsführer Dominik Meyer. Um 19.30 Uhr werden die Nürnberg Falcons BC in der Maspernhalle erwartet. Der Tabellensechste reist mit dem Rückenwind eines 94:79-Erfolges bei den Art Giants Düsseldorf an.