Uni Baskets wahren Play-off-Chance

Die Uni Baskets Paderborn haben am Doppelspieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProA zwei ganz wichtige Siege gelandet. Dem 88:71 (46:40)-Heimerfolg des Freitags über die ART Giants Düsseldorf ließ das Team von Steven Esterkamp am frühen Sonntagabend ein 89:83 (46:50) bei Medipolis SC Jena folgen. Damit rückten die Uni Baskets wieder auf einen Play-off-Platz vor.

Zwölf Punkte, drei Rebounds: Lars Lagerpusch punktete gegen Düsseldorf im zweistelligen Bereich. In Jena markierte er 13 Zähler mit starker Quote.

In Jena profitierten die Paderborner von einer geschlossenen Teamleistung. Esterkamp setzte zehn Akteure ein, neun fanden sich in der Korbschützenliste wieder. Ein Quintett traf sogar zweistellig. Zudem gewannen die Uni Baskets das Reboundduell mit 37:23. So war die schwache Freiwurfquote, die wie am Freitag gegen Düsseldorf lediglich 57 Prozent erreichte, letztlich zu verschmerzen.