Uni Baskets wollen den dritten Sieg in Serie

Paderborn

Die Uni Baskets Paderborn werden in der 2. Basketball-Bundesliga ProA mit 14 Punkten auf dem achten Rang notiert und sind am Donnerstagabend (19.30 Uhr) in Bremerhaven zu Gast. Dann werden im Kampf um die Play-off-Plätze also ganz wichtige Zähler vergeben.

Von Jochem Schulze