Uni Baskets wollen die kleine Serie ausbauen

Noch ist die Maspernhalle keine echte Festung. Die Uni Baskets Paderborn haben in der laufenden Meisterschaft der 2. Basketball-Bundesliga ProA gerade mal zwei Heimsiege eingefahren, dafür dreimal vor heimischen Rängen verloren. Eine Zwischenbilanz, die verbesserungswürdig ist.

Zweitligist strebt gegen die Dresden Titans den dritten Heimsieg der Saison an

Der dritte Heimsieg soll her: James Fleming und die Uni Baskets wollen ihre Maspernhalle-Bilanz ausgleichen.

„Wir brauchen die Heimstärke, wollen unsere Fans mitnehmen. Das ist der Schlüssel, um in die Play-offs zu kommen“, erklärt Baskets-Geschäftsführer Dominik Meyer, der nach zwei Siegen in Folge am Samstag (19.30 Uhr) gegen die Dresden Titans auf die Fortsetzung dieser kleinen Serie hofft.