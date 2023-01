Uni Baskets wollen ihre Geburtstagskinder beschenken

Ob Headcoach Steven Esterkamp pünktlich zum Spiel gesund werden, muss abgewartet werden. Aber schon in der vorigen Saison hatten die Co-Trainer Florian Held (links stehend) und Claus Reinsberger (rechts stehend) im Heimspiel gegen Bochum das Sagen. Am Ende stand ein Paderborner 86:81-Sieg.

Der kommende Gegner, die Sparkassen-Stars Bochum (Samstag, 19.30 Uhr), weist immerhin die fünftmeisten Punkte im Schnitt auf (1305). Da mutet es komisch an, dass die Sterne trotz durchschnittlich 87,1 Punkten erst vier Siege holen konnten. Ob die Paderborner Verteidigung über den Bochumer Hurra-Stil triumphiert, wird sich zeigen. Nach nunmehr vier Erfolgserlebnissen hintereinander strotzen die Hausherren vor Selbstbewusstsein – und können sich in den Vereinsannalen verewigen. Denn fünf Siege in Folge gab es zuletzt in der Saison 2010/11, zwischen Spieltag neun und 13. Damals schlossen die Webmoebel Baskets als Oberhaus-Absteiger auf Rang sieben ab.