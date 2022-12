„Wir schießen zu schlecht“

Die Uni Baskets Paderborn treten ihre längste Bus-Tagestour in der 2. Basketball-Bundesliga ProA an: Sonntag geht‘s nach Mittelfranken. Das Spiel bei den Nürnberg Falcons beginnt um 17 Uhr. Für Youngster Nicolas Marty-Decker, der ebenso in Paderborns Regionalliga-Reserve sowie im NBBL-Team zum Einsatz kommt, ist es das zweite Auswärtsspiel in dieser ProA-Saison.

Mit seiner unbekümmerten Art will er mithelfen, den vierten Sieg in der Fremde einzufahren. „Anfangs hatte ich das Problem, dass ich schnell frustriert war, wenn ich nicht getroffen habe“, erzählt der Reismann-Schüler, der in der U15 und U16 zwei Turniere für die chilenischen Nationalmannschaft bestritten hat. Inzwischen ist er so gereift, dass er dennoch unbeirrt weiterwerfe. Als junger Bursche in Liga zwei Praxis sammeln zu dürfen, sei „cool. Ich kann auf diesem Niveau viel mehr lernen. Alle helfen mir dabei, mich zu entwickeln.“