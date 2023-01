VoR-Damen nicht aufzuhalten

Unaufhaltsam Richtung 3. Liga steuern die Volleyballerinnen des VoR Paderborn nach dem 3:1-Sieg über den SV Aasee. Wichtige Punkte im Abstiegskampf gab es für die Oberliga-Damen des SV Sande (3:2 beim SV Aasee ll) und die Verbandsliga-Damen des SC Grün-Weiß Paderborn (3:2 in Meschede).

Volleyball: Sofortige Rückkehr in die 3. Liga rückt näher

So jubelt der Spitzenreiter: Mit dem 3:1 gegen Aasee sind die Damen des VoR Paderborn dem Aufstieg in die 3. Liga ein weiteres Stück nähergekommen.

Interessant: Sechs der sieben Spiele mit heimischer Beteiligung gingen über fünf Sätze.

Damen-Regionalliga

VoR Paderborn - SV Aasee 3:1. Im ersten Durchgang lag der Gastgeber schnell mit 11:.6 und 16:7 vorne, gewann 25:20. Anschließend führte VoR mit 10:7, geriet jedoch nach einer Aufschlagserie mit 11:17 in Rückstand und verlor die dann folgende Aufholjagd knapp mit 25:27. In einem sehr ausgeglichen dritten Satz setzte sich der Regionalkader nach 17:18-Rückstand mit 25:22 durch. Jetzt lief das Spiel der Mannschaft um Trainer Maciej Tietianiec und der VoR baute eine schnelle 10:6-Führung immer weiter aus, ehe man über das 25:18 und damit über den 3:1-Sieg jubeln durfte. „Aasee hat sehr gut verteidigt und sich gut auf uns eingestellt. Es gab viele lange Ballwechsel, zum Glück zum Ende der Partie mit dem besseren Ende für uns“, sagte Kapitänin Malin Griesel. Wertvollste Spielerin bei den Paderbornerinnen wurde Libera Charlotte Marks. Jetzt fehlen noch zwei Siege zum sicheren Aufstieg in die 3. Liga.

Damen-Oberliga

SV Aasee Il - SV BW Sande 2:3. Der SV Sande unterstrich seine gute Form und gewann das im Abstiegskampf zweite wichtige Spiel in Folge. Es wurde allerdings äußerst spannend. Nach 2:2-Satzausgleich (16:25, 25:22, 21:25, 25:13) musste der fünfte Durchgang entscheiden. Hier lagen die Sander mit 8:10 zurück und gewannen mit 15:12.

VoR Paderborn ll - USC Münster lll 2:3. Die Paderbornerinnen lieferten ein tolles Match gegen Münster, holten einen Zähler. Nach 2:2-Satzausgleich (25:10, 21:25, 20,25, 25:20) hätten es nach dem fünften Durchgang mit einem Sieg auch zwei Punkte sein können, doch das Team von Trainerin Susanna Turner verlor hauchdünn mit 14:16.

Damen-Verbandsliga

SSV Meschede - SC Grün-Weiß Paderborn 2:3. Die Grün Weißen schafften es tatsächlich dem Tabellenzweiten das zweite Mal zu besiegen. „Das war sicherlich unsere beste Saisonleistung“, sagte Trainer Dominic Meux, der sein Team lobte: „Zu keiner Zeit haben wir zu lange die Konzentration verloren und uns immer wieder zurück ins Spiel gekämpft. Besonders gut hat mir gefallen, wie schnell und nachhaltig wir das Spiel in der Abwehr, aber auch im Angriff, auf die Veränderungen der Gegenseite angepasst haben. So stelle ich mir intelligentes Spiel vor.“ Die Satzergebnisse: 21:25, 18:25, 25:15, 30:28, 15:8.

Herren-Oberliga

SG VoR Paderborn/Delbrück - TV Pivitsheide 3:2. Der erste Sieg für die SG, für den es auch Punkte gibt. Nach 0:2-Satzrückstand (23:25, 20:25), stellte Trainer Juri Kudrizki sein Team um. Er sollte mit seiner Entscheidung recht haben. Eine starke Aufschlagserie von Justus Hensen war ausschlaggebend für das 25:23 im dritten Durchgang. Ein überragender Angreifer Andreas Duschik, der von Zuspieler Fabio Hasse bestens in Szene gesetzt wurde, sorgte unter anderem für das 25:21 und 15:10. „Wir haben nach Anlaufschwierigkeiten richtig motiviert gespielt und verdient gewonnen“, freute sich Kudrizki. Das Schlusslicht steigt dennoch sicher in die Verbandsliga ab, da das Schiedsrichtersoll weiterhin nicht erfüllt wurde.

TuS Saxonia Münster - VBC Paderborn 2:3. In einem spannenden Match kam der VBC zu einem feinen Erfolg. Die Satzergebnisse: 17:25, 25:23, 25:21, 22:25, 15:9.

Herren-Verbandsliga

VC Altenbeken-Schwaney - PSV Telekom Bielefeld lll 2:3. Immerhin ein Punktgewinn für den VC, der alle Optionen für den Klassenerhalt offen lässt. Nach zwei Stunden Spielzeit gewannen die Gäste mit 19:25, 25:19, 18:25, 25:18 und 15:11.