Wenn es nach Haarspray und Pferd duftet

Paderborn

Beim Betreten der großen Turnierhalle des Reitvereins Paderborn lag ein Duftgemenge aus Pferdegeruch und Haarspray in der Luft. Alles stand an dem Tag auf der Reitanlage an der Paderborner Füllers Heide im Zeichen der Voltigierer, die im Rahmen eines zweitägigen Voltigierturniers ihre neuen Kreismeister und ebenso die Sieger der überregionalen Junior-Trophy, des Westfalenpokals und des Nachwuchsförderpreises ermittelten.

Von Julia Pongratz