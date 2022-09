Zurück im Liga-Alltag

Vor dem vierten Spieltag in der Oberliga Westfalen heißt es für den Delbrücker SC, die Pokaleuphorie in den Liga-Alltag zu transportieren. Die U21 des SC Paderborn 07 möchte mit dem zweiten Sieg in Folge Anschluss ans Mittelfeld herstellen. Beide Partien beginnen Sonntag um 15 Uhr.

Oberligist Delbrücker SC nach Pokalüberraschung in Rheine gefordert – SCP II spielt in Ennepetal

Jan Paterok (rechts), der sich im Pokal gegen Verl eine Blessur am Sprunggelenk zuzog, wird in Rheine spielen.

FC Eintracht Rheine - Delbrücker SC. Was war das für ein Abend am Mittwoch. Der DSC besiegte im Westfalenpokal den hochfavorisierten Drittligisten SC Verl mit 3:1 und zog in die nächste Runde ein. „Ich bin gespannt, ob wir das in die Liga mitnehmen können und als Team noch einmal einen Kick bekommen. Denn natürlich muss darauf unser Fokus liegen“, sagt DSC-Trainer Detlev Dammeier.