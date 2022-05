Sennelager oder Anreppen: Zweikampf um den Klassenerhalt

In der Fußball-Bezirksliga 13 sind vor den restlichen drei Spieltagen fast alle Entscheidungen gefallen. In den finalen 270 Minuten werden noch der Vizemeister und ein Absteiger gesucht. Bei der Frage, wer dem Trio SC Ostenland, TuRa Elsen und SC RW Verne in die Kreisliga A folgt, scheint es einen Zweikampf zwischen dem Fünftletzten TuS Sennelager (30 Punkte) und dem SV Grün-Weiß Anreppen (29 Punkte) zu geben.

Am Donnerstag verlor das Schlusslicht SC Ostenland in einem Nachholspiel gegen Viktoria Rietberg mit 2:9 (0:4). Für die Gastgeber traf Timo Voss doppelt (47./66.). Am Sonntag erwartet die Brökelmann-Elf am 28. Spieltag den Vierten SV Geseke.