Krimi mit Happy End

Paderborn

Vor der neuen Saisonrekordkulisse von 2231 Zuschauern haben die Uni Baskets Paderborn in der 2. Basketball-Bundesliga ProA ihren vierten Sieg in Serie eingefahren. Das 84:80 (25:22, 20:15, 23:21, 16:22) gegen die Kirchheim Knights entwickelte sich in der Schlussphase zu einem Krimi, als der Vorsprung auf 80:79 schmolz.