Krüger kommt mit „großem Respekt“

Paderborn

In den Ligen des Westdeutschen Basketball-Verbandes steht der letzte Spieltag des Jahres 2022 an. Der beschert den Fans am frühen Samstagabend mit dem Zweitregionalligaderby zwischen den Paderborn Baskets II und den Accent Baskets Salzkotten einen echten Leckerbissen.

Von Jochem Schulze