Kurs halten: TuS N-Lübbecke will Erfolgslauf in Coburg fortsetzen

Lübbecke

Dritter Sieg des Jahres in Arbeit: Handball-Zweitligist TuS N-Lübbecke will seinen Erfolgslauf am Freitag auch im Auswärtsspiel beim HSC 2000 Coburg fortsetzen. Trainer Michael Haaß glaubt, dass es kein Selbstläufer wird.

Von Alexander Grohmann