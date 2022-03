Kurtagic lässt kein Alibi zu

TuS N-Lübbecke will sich in Erlangen mit alter Entschlossenheit für die Hinspiel-Pleite revanchieren.

Lübbecke

Scheuklappen aufsetzen und ran an die Arbeit: Die Bundesliga-Handballer des TuS N-Lübbecke wollen beim HC Erlangen am Sonntag (16.05 Uhr) nach sechs Niederlagen am Stück mit neuer Fokussierung die Trendwende einläuten.

Von Alexander Grohmann