Kussin verärgert: „Das ist zu wenig“

Paderborn

Die Volleyballer der DJK Delbrück haben in der 3. Liga einen anstrengenden Doppelspieltag absolviert und dabei einen Punkt gewonnen. „Das ist zu wenig. In beiden Partien war mehr für uns drin“, bilanzierte Coach Uli Kussin. Dessen Team hatte am Samstagabend das Heimspiel gegen den PTSV Aachen mit 1:3 (13:25, 18:25, 25:20, 21:25) verloren. Am Sonntagnachmittag zog die DJK beim TSC Gievenbeck mit 2:3 (25:21, 25:22, 23:25, 24:26, 16:18) den Kürzeren.