„Kutschen fand er doof“

Der große Wallach war auch über feste Hindernisse ein verlässlicher Partner für Besitzerin Nadin Henke. Der vielseitige Schimmel war für den Reiterverein Destel unter anderem mit Sina Rosengarten (hier an der Seite von Ilka Hahler) in vielen Mannschaftsprüfungen am Start. Palou genießt das Rentnerdasein. Das freut Sabrina Löchert, Katharina Sommer und Nadin Henke (von links). Mit seinen 29 Jahren ist er vergleichsweise so alt wie 90-jähriger Mensch.

Foto: Sonja Rohlfing