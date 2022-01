Kwasnioks klare Erkenntnisse

Paderborn

Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 hat seine beiden Testspiele am Wochenende gegen unterklassige Gegner gewonnen. Dem 2:0 am Samstag beim Drittligisten SC Verl folgte am Sonntag ein 1:0 gegen Regionalligist Preußen Münster.

Von Peter Klute