Sie haben alles gegeben, gingen am Ende aber doch leer aus. Die heimischen Teams in der Tennis-Winterrunde wollen aber schon am kommenden Wochenende wieder punkten.

OWL-Liga Damen 40: TC Herzebrock – TV Höxter 0:6 Die Kreisstädterinnen hatten in Herzebrock einen schweren Stand, denn die Gegnerinnen waren alle in den Leistungsklassen meistens vier Klassen besser eingestuft. „Die Spielerinnen waren sehr gut. Herzebrock gehört normalerweise in die Verbandsliga, hat sich aber runterstufen lassen, um weite Fahrten zu vermeiden“, merkte Mannschaftsführerin Susi Spiegelberg an. Nur Christina Schmeer holte einen Satz an Position vier, verlor dann aber den Match-Tiebreak 6:10. Im Doppel unterlagen Spiegelberg/Thöne 0:6, 4:6, während Schuster/Schmeer sich 4:6, 5:7 geschlagen geben mussten.